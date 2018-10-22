2018-10-22T13:43:26+03:00
Происшествия

Под Калининградом задержан насильник из Новгородской области

Жертвой приехавшего в наш регион на заработки мужчины стала 72-летняя жительница поселка Прибрежный
Игорь ОРЕХОВ
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Калининградские правоохранители объявили о задержании подозреваемого в изнасиловании 72-летней жительницы поселка Прибрежный в Калининграде.

Еще 3 октября пенсионерку обнаружила в квартире ее дочь. Потерпевшую срочно госпитализировали. По ее словам, в квартиру ворвался пьяный, который избил хозяйку и надругался над ней, после чего скрылся.

- По горячим следам преступление раскрыть не удалось, - рассказала официальный представитель регионального Управления СКР Наталья Гацко. – Но в результате кропотливой, грамотно спланированной и слаженной работы наших следователей и сотрудников Управления угрозыска УМВД России по Калининградской области была установлена причастность к совершению указанного преступления ранее судимого 33-летнего жителя Новгородской области.

Новгородец приехал в наш регион на заработки в октябре прошлого года и проживал у знакомого в «Прибреге». После нападения на пенсионерку он решил сменить место пребывания и уехал в Ладушкин.

- Там он проживал в садовых обществах и перебивался случайными заработками, - сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. – Оперативники установили местонахождение разыскиваемого и задержали его на одной из автомоек в Мамоновском городском округе.

В ближайшее время следствие намерено предъявить подозреваемому обвинение в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам части 1 статьи 131 УК РФ. Насильнику грозит до шести лет лишения свободы.

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