Ботанический сад в Калининграде меняет режим работы с 1 ноября

СЕГОДНЯ 14:14 2018-10-22T14:14:40+03:00

Учреждение будет открыто до 17 часов

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Ботанический сад БФУ имени Канта с 1 ноября меняет режим работы. Как сообщает пресс-служба университета, связано это с уменьшением светового дня.

Так, с ноября этого года по февраль 2019 года касса ботсада будет работать ежедневно до 16:00, время посещений – до 17:00.

В ботаническом саду отметили, что продажа билетов и вход на территорию сада прекращается за час до закрытия учреждения.

В апреле и мае продолжительность работы Ботанического сада БФУ имени Канта будет увеличена.