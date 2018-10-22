Ботанический сад в Калининграде меняет режим работы с 1 ноября
Учреждение будет открыто до 17 часов
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Ботанический сад БФУ имени Канта с 1 ноября меняет режим работы. Как сообщает пресс-служба университета, связано это с уменьшением светового дня.
Так, с ноября этого года по февраль 2019 года касса ботсада будет работать ежедневно до 16:00, время посещений – до 17:00.
В ботаническом саду отметили, что продажа билетов и вход на территорию сада прекращается за час до закрытия учреждения.
В апреле и мае продолжительность работы Ботанического сада БФУ имени Канта будет увеличена.