2018-10-22T14:21:01+03:00
Общество

Жительница Озерска отсудила компенсацию за нападение собаки

Виктор Сергеев
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Пострадавшая от укусов собаки жительница Озерска отсудила компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Летом этого года на возвращавшуюся с дачи женщину напала и укусила собака. После нападения пострадавшей пришлось обращаться за медицинской помощью.

Женщина подала в суд на хозяйку собаки, которая в судебном заседании требования признала в полном объеме.

В итоге суд взыскал в пользу пострадавшей расходы на лечение в размере 1951 руб, компенсацию морально вреда – 20 тысяч рублей, а также 2585 рублей, которые были потрачены на медосвидетельствование.

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