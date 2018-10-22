Жительница Озерска отсудила компенсацию за нападение собаки
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Пострадавшая от укусов собаки жительница Озерска отсудила компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
Летом этого года на возвращавшуюся с дачи женщину напала и укусила собака. После нападения пострадавшей пришлось обращаться за медицинской помощью.
Женщина подала в суд на хозяйку собаки, которая в судебном заседании требования признала в полном объеме.
В итоге суд взыскал в пользу пострадавшей расходы на лечение в размере 1951 руб, компенсацию морально вреда – 20 тысяч рублей, а также 2585 рублей, которые были потрачены на медосвидетельствование.