В Калининграде моряк отмечал возвращение из рейса и лишился 125 тыс рублей

СЕГОДНЯ 15:01 2018-10-22T15:01:41+03:00

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В Калининграде моряк лишился крупной суммы денег, отмечая возращение из рейса. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина отмечал возвращение из рейса в компании знакомых. Один из них – 24-летинй житель Прибрежного, воспользовался невнимательностью собутыльника и вытащил из кармана его куртки 125 тысяч рублей.

Подозреваемого в краже уже задержали, возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.