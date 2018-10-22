В Калининграде моряк отмечал возвращение из рейса и лишился 125 тыс рублей
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В Калининграде моряк лишился крупной суммы денег, отмечая возращение из рейса. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
Мужчина отмечал возвращение из рейса в компании знакомых. Один из них – 24-летинй житель Прибрежного, воспользовался невнимательностью собутыльника и вытащил из кармана его куртки 125 тысяч рублей.
Подозреваемого в краже уже задержали, возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.