В Калининграде на двух улицах запретят парковаться

СЕГОДНЯ 15:15 2018-10-22T15:15:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде на двух улицах - Томской и Зоологической запретят парковаться. Об этом сообщает пресс-служба городско администрации.

Дорожные знаки «Остановка запрещена» будут установлены с 23 октября в районе школы №24 на улице Томской. Также данные знаки будут установлены на участке ул. Зоологической от ул. Чайковского до ул. Кирова.

Власти просят водителей быть внимательнее и обращать внимание на новые знаки.