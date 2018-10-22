В Калининграде на двух улицах запретят парковаться
.Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде на двух улицах - Томской и Зоологической запретят парковаться. Об этом сообщает пресс-служба городско администрации.
Дорожные знаки «Остановка запрещена» будут установлены с 23 октября в районе школы №24 на улице Томской. Также данные знаки будут установлены на участке ул. Зоологической от ул. Чайковского до ул. Кирова.
Власти просят водителей быть внимательнее и обращать внимание на новые знаки.