Под Черняховском воры связали сторожа и украли с фермы 10 овец

СЕГОДНЯ 15:24 2018-10-22T15:27:36+03:00

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В Черняховском районе воры проникли на территорию фермы, связали сторожа и украли 10 овец.

Инцидент произошел в поселке Шоссейный. Украденный скот злоумышленники погрузили с фургон и скрылись с места происшествия.

Подходящий под описание белый фургон «Рено» зафиксировали камеры «Безопасного города». Он выехал из поселка Шоссейный и двигался по федеральной трассе в направлении Черняховска. Операторы «Безопасного города» установили маршрут и госномер фургона и передали информацию полицейским.

- Водитель автомобиля оперативно был задержан сотрудниками полиции. В отношении него ведется проверка, похищенные овцы возвращены фермеру, - сообщили в пресс-службе «Безопасного города».