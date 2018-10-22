2018-10-22T16:11:37+03:00
Общество

В Виштынецком парке волонтеры высадили более трех тысяч саженцев

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Виштынецком парке прошла массовая посадка деревьев в рамках осенней акции «Живи, лес!». В акции приняли участие более 150 человек, которые высадили на пострадавшем от урагана участке 3,8 тысячи саженцев ели и дуба.

- День посадки леса – это всегда праздник, направленный на пропаганду бережного отношения к природе. Надеюсь, в следующем году нас станет еще больше, – отметил руководитель природного парка «Виштынецкий» Юрий Фещенко.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, спонсором акции в этом году выступил Почта Банк совместно с сервисом по дистанционному восстановлению лесов «Маракуйя». Средства на посадку леса были собраны клиентами банка в рамках экологического проекта «Подари лес другу!».

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