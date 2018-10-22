В Калининграде школьники впервые участвуют в олимпиаде по китайскому языку

СЕГОДНЯ 17:07 2018-10-22T17:07:07+03:00

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Впервые в Калининграде пройдет всероссийская олимпиада школьников по китайскому языку, задания к которой разработали специалисты языковой школы «HOGWARTS». Об этом сообщает комитет по образованию мэрии Калининграда.

- К муниципальному этапу олимпиады по китайскому языку допущены 13 учащихся из 7 школ города (гимназии №№ 1, 22, 32, школ №№ 2, 56, ШИЛИ, «Альбертина»), - приводят данные в мэрии.

Муниципальный этап олимпиады пройдет 9 ноября на базе лицея № 23 Калининграда.

Напомним, начиная с этого года в Калининградской области, как и во всех российских регионах, выпускники школ могут сдавать ЕГЭ по китайскому языку.