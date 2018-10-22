2018-10-22T17:37:04+03:00
Общество

МЧС: Сильный ветер cтихнет в Калининграде только в четверг

МЧС предупредило о неблагоприятных погодных условиях
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Главное управление МЧС России по Калининградской области подтвердило информацию о надвигающемся ненастье. По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже с вечера сегодняшнего дня ожидается усиление западного, юго-западного ветра до 6-11 м/с, ночью в порывах – до 12-15 м/с. Утром во вторник скорость ветра в порывахусилится до 15-20 м/с.

Пик разгула стихии придется вечером 24 октября и в ночь на четверг, 25 октября. Ожидается дальнейшее усиление ветра в порывах до 20-25 м/с. Также в течение среды прогнозируется сильный дождь.

- Ожидается, что сила ветра ослабнет к четверогу до 6-11 м/с, в порывах – до 12-17 м/с, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Калининградцам рекомендуют при усилении ветра, по возможности, ограничить выход из зданий, находиться в помещениях

Единый телефон спасения: «101» (при наборе с мобильного телефона – «112»). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей. Телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области: 79-99-99.

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