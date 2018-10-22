В Калининграде пострадавший в ДТП пешеход отсудил 250 тысяч рублей
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В Калининграде пострадавший в результате наезда пешеход отсудил компенсацию с виновника аварии. Об этом сообащет пресс-служба Центрального районного суда.
Зимой 2016 года мужчину сбили на автодороге Калининград-Нестеров. Калининградец получил тяжелые травмы.
Водитель, сбивший пешехода, работал в коммерческой организации и направлялся по заданию в Литву за автозапчастями. Поэтому суд решил взыскать с компании компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.