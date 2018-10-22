На трассе Калининград-Балтийск произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие
Фото: Андрей МихеевФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Вечером в понедельник, 22 октября, на автодороге Калининград-Балтийск произошло ДТП с участием как минимум трех автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте.
Авария произошла в районе поселка Кострово. Очевидцы сообщают о трех разбитых автомобилях. Также на проезжей части дороги находится сбитый пешеход.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.