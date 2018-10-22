На улице Баранова появились новые урны, велопарковки и приствольные решетки

СЕГОДНЯ 19:15 2018-10-22T19:15:43+03:00

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В понедельник на улице Баранова рабочие монтировали новые урны и велопарковки, установку которых еще 9 октября анонсировал советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне. Ранее, в конце прошлой недели, у высаженных на пешеходной зоне лип появились стальные приствольные решетки.

Напомним, все эти элементы благоустройства, по словам Генне, изготавливает один из местных производителей в Черняховске. Они были индивидуально разработаны для улицы Баранова. За основу был принят польский аналог, который был модернизирован дизайнером с целью упрощения обслуживания. Всего на пешеходной зоне будет установлено около 70 таких урн.