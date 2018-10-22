Калининградец забил приятеля до смерти на глазах у своей подруги

22 Окт. 20:02 2018-10-22T20:02:30+03:00

Хозяин квартиры нанес гостю не менее 30 ударов, от которых тот скончался на месте

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Следственный отдел по Центральному району Калининграда объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении 29-летнего горожанина, убившего своего гостя.

Роковая ссора, как обычно, возникла по ходу застолья, протекавшего в квартире одного из домов по улице маршала Борзова 1 августа этого года. На глазах своей сожительницы хозяин «поляны» зверски избил приятеля – как позже подсчитали судмедэксперты, нанеся ему больше трех десятков ударов в различные части тела и по голове. Такого обращения 38-летний калининградец не перенес, скончавшись на месте.

- Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал, - сообщили в региональном Управлении СКР. - Следствием проделан значительный объем работы: допрошен ряд свидетелей, проведены судебные экспертизы, выполнен комплекс иных следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором района, направлено в суд для рассмотрения по существу.