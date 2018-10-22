Под Калининградом общественники высадили вдоль дороги 41 клен

22 Окт. 20:24 2018-10-22T20:24:16+03:00

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В воскресенье 22 октября на трассе между поселками Романово и Рощино общественники продолжили высадку деревьев, начатую осенью прошлого года. В начале месяца координатор акции, эколог Александра Королева, сообщила, что часть кленов, высаженных в прошлом году, не прижилась, поэтому было принято решение заменить их, а также немного продлить аллею в сторону Рощино.

- Сегодня мы заменили около 30 деревьев, а также посадили 11 новых, - сообщила после завершения акции Королева. - Все очень устали, хотя и рады, конечно, хорошее дело сделали. Нас было, на мой взгляд, довольно много, но намного меньше, чем хотелось бы.

По словам эколога, деревья не прижились из-за сухого лета, а также из-за того, что часть деревьев в прошлом году высадили довольно поздно.

- Если бы не жара, наша аллея была бы на 150 метров длиннее, - добавляет Королева.

По окончании акции был установлен информационный щит, сообщающий, что это первая аллея, высаженная на народные деньги.