Пятиборцы из Калининграда выиграли международный турнир в Польше
Варминьско-Мазурское воеводство приняло международный турнир – на спортивных площадках города Пасым в двоеборье и троеборье состязались около 400 спортсменов из клубов Литвы, Польши и России.
Выступили и представители Калининграда и Балтийска.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наши земляки оказались самыми стабильными среди сверстников.
Так, по сумме плавания, бега на дистанции 100 и 1000 метров среди соперников не старше 12 лет победу одержал Всеволод Стегниенко, среди девушек второй стала Александра Хошенко, а третьей Евгения Литвиненко.
Уже скоро аналогичные соревнования по двоеборью и троеборью пройдут в Калининграде на базе бассейна и легкоатлетического манежа спорткомплекса «Юность».