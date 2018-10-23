Пятиборцы из Калининграда выиграли международный турнир в Польше

СЕГОДНЯ 10:08 2018-10-23T10:09:30+03:00

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Варминьско-Мазурское воеводство приняло международный турнир – на спортивных площадках города Пасым в двоеборье и троеборье состязались около 400 спортсменов из клубов Литвы, Польши и России.

Выступили и представители Калининграда и Балтийска.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наши земляки оказались самыми стабильными среди сверстников.

Так, по сумме плавания, бега на дистанции 100 и 1000 метров среди соперников не старше 12 лет победу одержал Всеволод Стегниенко, среди девушек второй стала Александра Хошенко, а третьей Евгения Литвиненко.

Уже скоро аналогичные соревнования по двоеборью и троеборью пройдут в Калининграде на базе бассейна и легкоатлетического манежа спорткомплекса «Юность».