2018-10-23T10:09:30+03:00
Спорт

Пятиборцы из Калининграда выиграли международный турнир в Польше

Соревнования проводили на спортплощадках города Пасым
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Варминьско-Мазурское воеводство приняло международный турнир – на спортивных площадках города Пасым в двоеборье и троеборье состязались около 400 спортсменов из клубов Литвы, Польши и России.

Выступили и представители Калининграда и Балтийска.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наши земляки оказались самыми стабильными среди сверстников.

Так, по сумме плавания, бега на дистанции 100 и 1000 метров среди соперников не старше 12 лет победу одержал Всеволод Стегниенко, среди девушек второй стала Александра Хошенко, а третьей Евгения Литвиненко.

Уже скоро аналогичные соревнования по двоеборью и троеборью пройдут в Калининграде на базе бассейна и легкоатлетического манежа спорткомплекса «Юность».

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