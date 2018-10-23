2018-10-23T11:10:40+03:00
Экономика

В этом году экономия на торгах в Калининградской области превысила пять процентов

Виктор Сергеев
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С начала 2018 года Калининградской области совершено закупок на общую сумму более 23 млрд рублей, относительная экономия на торгах составила 5,7 процентов, сообщил губернатор Антон Алиханов в ходе всероссийской конференции по закупкам.

- Конечно, для любого руководителя субъекта первая и, наверное, главная цель – это качество того, как подрядчики, заказчики выполняют работы, поставляют товары, услуги. Но и вопрос экономии бюджетных средств для нас тоже крайне важен. Мы постепенно, год за годом стараемся наращивать объем экономии. Сейчас она составляет более пяти процентов, но есть ещё upside, куда можно расти в этом направлении, - сказал глава региона.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, наибольшая экономия вэтом году была достигнута на закупке в рамках подготовки к проведению к ЧМ-2018 услуг лизинга опытного участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Она обошлась бюджету в 435 млн рублей со снижением первоначальной цены более чем на 230 миллионов рублей.

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