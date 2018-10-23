Калининградец получил 2,5 года за создание нарколаборатории
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калинниграде осудили мужчину, который организовал кустарную лабораторию по изготовлению психотропных веществ. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.
42-летний мужчина изготавливал амфетамин в одном из домов в садовом обществе «Железнодорожник». Химикаты для создание наркотиков он заказывал в московском интернет-магазине и получал их через курьерскую службу.
При обыске в его доме обнаружили наркотики и их прескурсоры.
Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и оштрафовал на 0 тысяч рублей.