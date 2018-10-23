В Калининграде магазины оштрафовали на 126 тысяч рублей за продажу сигарет около школ
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В Калининграде к административной ответственности привлекли четыре магазина, которые не соблюдали ограничения в сфере торговли табачной продукцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Торговые точки компаний ООО «Тетрис-Калининград», ООО «Хука Плейс», ООО «Дельфин», ИП Меликов Н.Б.О находятся на расстоянии менее 100 метров от образовательных учреждений, однако, не смотря на запрет, они продавали сигареты.
В результате магазины оштрафовали на общую сумму 126 тысяч рублей.