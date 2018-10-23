2018-10-23T11:31:42+03:00
Общество

В Калининграде на семи улицах отключено электричество

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде до 18 часов не будет света на семи улицах. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.

Электроснабжение из-за проведения ремонта будет отсутствовать на Советский пр-т 285, Люблинское шоссе 6, ст «Космос-2», снт «40 лет Победы»; на ул. Краснокаменная 17а-е, 25, 25а, 25б, 25с, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 31, 31а 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 38, 38а-к, 38г, 38д, 40а-д, 44, 44а, 46, 48-50, 48а, ул. Старопрегольская 10а, ул. Эпроновская 12, 20, 25-33, пер. Малый 3.

Также до 17 часов из-за замены трубопровода не будет холодной воды на б-р Л. Шевцовой 7, 13, 25, 33, 37.

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