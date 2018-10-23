2018-10-23T11:41:20+03:00
Происшествия

Под Калининградом 15-летний подросток на «Фольксвагене» насмерть сбил человека

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Стали известны подробности крупного ДТП на трассе Калининград -Балтийск, которое произошло в понедельник, 22 октября.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД,со стороны Светлого в сторону Балтика ехал «Фольксваген», за рулем которого находился 15-летний подросток без прав. На прямом участке дороги он не справился с управлением и сбил 22-летнего мужчину, который прикреплял буксировочный трос к автомобилю.

В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия. Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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