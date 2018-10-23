На Куршской косе волонтеры укрепили разрушенную авандюну
В этой акции приняли участие более ста человек
.Фото: Нацпарк «Куршская коса»
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На Куршской косе в четырех местах восстановили прорывы авандюны. Как сказал директор нацпарка Анатолий Калина, авандюну традиционно восстанавливают вручную, ведь песчаный вал очень хрупкий, и техника может его разрушить.
В экологической акции приняли участие больше сотни человек: активисты, волонтеры, педагоги, школьники и студенты.
Как отметили в пресс-службе национального парка, в последние 20 лет подобные акции, с участием студентов и общественных организаций области, проводятся регулярно.