На Куршской косе волонтеры укрепили разрушенную авандюну

СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-23T11:40:52+03:00

В этой акции приняли участие более ста человек

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На Куршской косе в четырех местах восстановили прорывы авандюны. Как сказал директор нацпарка Анатолий Калина, авандюну традиционно восстанавливают вручную, ведь песчаный вал очень хрупкий, и техника может его разрушить.

В экологической акции приняли участие больше сотни человек: активисты, волонтеры, педагоги, школьники и студенты.

Как отметили в пресс-службе национального парка, в последние 20 лет подобные акции, с участием студентов и общественных организаций области, проводятся регулярно.