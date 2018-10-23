В Калининграде запретят парковаться еще на двух улицах

СЕГОДНЯ 12:35 2018-10-23T12:35:47+03:00

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В Калининграде на проспекте Мира запретят парковать автомобили. По данным пресс-службы городской администрации речь идет о районе возле дома №19-21 по проспекту Мира. На проезде от ул. Гостиной в сторону ул. Свободной в районе дома №19-21 по проспекту Мира с 24 октября будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».

Кроме того, аналогичные знаки будут установлены в октябре на пересечении ул. Пушкина и пр. Победы.

Сделано это в целях обеспечения безопасности дорожного движения и осуществления беспрепятственного заезда крупногабаритного транспорта на строительную площадку к строящемуся многоквартирному жилому дому.