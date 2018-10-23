В Калининграде на месте будущего сквера имени Болотова посадят первую яблоню

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-23T13:20:17+03:00

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Руководство Музея Мирового океана не оставляет идею разбить перед Королевскими воротами в Калининграде сквер имени Андрея Болотова – ученого, который в молодости служил в канцелярии русских губернаторов во время пребывания россиян в Кёнигсберге в период Семилетней войны.

Как сообщает пресс-служба музея, начало зеленой зоны будет положено 26 октября. В пятницу сотрудники Музея Мирового океана и почетные гости высадят в сквере первое дерево – яблоню.

Напомним, в 2017 году на Совете по культуре в правительстве области был согласован вопрос о создании сквера имени Болотова на пересечении улиц Фрунзе и Литовского вала, напротив Королевских ворот.

Как отметили в музее, в 2018 году отмечаются две даты – 260 лет вхождения российских войск в Кёнигсберг и 280 лет со дня рождения Андрея Болотова. К этим событиям музей приурочил Болотовские дни, которые пройдут с 26 по 28 октября.