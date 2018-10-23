Велодорожка на Куршской косе снова не получила финансирования

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-23T13:51:52+03:00

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У велодорожки на Куршской косе, строительство которой правительство Калининградской области планирует чуть ли не с начала нулевых годов, снова проблемы. Проект, по которому планировалось проложить 56-киломестровый участок трассы для велосипедистов, исключили из государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Калининградской области». Как сообщает руководитель калининградского отделения Общероссийского народного фронта Олег Авдыш, его организация будет добиваться возобновления финансирования проекта, так как часть работ уже проделана, в частности, вырублена просека через национальный парк.

- Я думаю, что вопрос должен решиться на этой неделе на совещании правительства, - сообщил Авдыш «Комсомолке». – Там будет присутствовать и директор нацпарка Анатолий Калина, и наш эксперт. Мы считаем, что велотрасса – действительно необходимая вещь, так как дорога на косе достаточно узкая, там и на автомобилях сложно разъезжаться. Нашему региону необходимо обеспечить безопасность велотуристов, особенно учитывая, что по косе проходит важный международный веломаршрут.