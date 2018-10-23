2018-10-23T13:51:52+03:00
Общество

Велодорожка на Куршской косе снова не получила финансирования

Проект ее строительства исключили из госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие Калининградской области
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Куршская коса по-прежнему дружелюбна для велосипедистов только с литовской стороныКуршская коса по-прежнему дружелюбна для велосипедистов только с литовской стороныФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

У велодорожки на Куршской косе, строительство которой правительство Калининградской области планирует чуть ли не с начала нулевых годов, снова проблемы. Проект, по которому планировалось проложить 56-киломестровый участок трассы для велосипедистов, исключили из государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Калининградской области». Как сообщает руководитель калининградского отделения Общероссийского народного фронта Олег Авдыш, его организация будет добиваться возобновления финансирования проекта, так как часть работ уже проделана, в частности, вырублена просека через национальный парк.

- Я думаю, что вопрос должен решиться на этой неделе на совещании правительства, - сообщил Авдыш «Комсомолке». – Там будет присутствовать и директор нацпарка Анатолий Калина, и наш эксперт. Мы считаем, что велотрасса – действительно необходимая вещь, так как дорога на косе достаточно узкая, там и на автомобилях сложно разъезжаться. Нашему региону необходимо обеспечить безопасность велотуристов, особенно учитывая, что по косе проходит важный международный веломаршрут.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде на месте будущего сквера имени Болотова посадят первую яблоню
В Калининграде запретят парковаться еще на двух улицах
На Куршской косе волонтеры укрепили разрушенную авандюну
Под Калининградом 15-летний подросток на «Фольксвагене» насмерть сбил человека
В Калининграде на семи улицах отключено электричество
В Калининграде магазины оштрафовали на 126 тысяч рублей за продажу сигарет около школ
Калининградец получил 2,5 года за создание нарколаборатории
В этом году экономия на торгах в Калининградской области превысила пять процентов
Пятиборцы из Калининграда выиграли международный турнир в Польше
Под Калининградом общественники высадили вдоль дороги 41 клен
Калининградец забил приятеля до смерти на глазах у своей подруги
На улице Баранова появились новые урны, велопарковки и приствольные решетки
На трассе Калининград-Балтийск произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие
В Калининграде пострадавший в ДТП пешеход отсудил 250 тысяч рублей
МЧС: Сильный ветер cтихнет в Калининграде только в четверг
В Калининграде школьники впервые участвуют в олимпиаде по китайскому языку
На Советском проспекте перевернулась «Тойота»