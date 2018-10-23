В Калининградской исправительной колонии сыграли свадьбу

СЕГОДНЯ 14:53 2018-10-23T14:53:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В исправительной колонии №4 поселка Колосовка Зеленоградского района Калининградской области сыграли свадьбу. Как сообщает пресс-служба УФСИН по Калининградской области, выдавали замуж одну из осужденных. Для этого в учреждение прибыл сотрудник ЗАГСа для проведения торжественной церемонии.

- Как пояснила сама осужденная, со своим избранником она была знакома очень давно, - сообщает пресс-служба, - до того, как попала в исправительное учреждение. Но именно после вынесения приговора их общение возобновилось. В течение года велись переписка и разговоры по телефону. Краткосрочное свидание расставило точки над «i» – через непродолжительное время в очередной телефонной беседе девушка услышала предложение связать друг с другом судьбу.

По словам жениха, на подготовку к свадьбе ему потребовалось некоторое время, но «это были приятные хлопоты, и само событие подарило ему счастье».

- С радостным событием молодых поздравили сотрудники исправительной колонии и ЗАГСа, - продолжает пресс-служба УФСИН по Калининградской области. - Новоиспеченной семье предоставили длительное свидание. Через полтора года, когда срок отбывания наказания осужденной завершится, они с мужем смогут продолжить совместную жизнь в совершенно других условиях.