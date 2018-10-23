Мэрия: Отопительный сезон в Калининграде начался без серьезных сбоев

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-23T15:30:27+03:00

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Все теплоисточники в Калининграде переведены на зимний режим работы, отопительный сезон в городе начался без серьезных сбоев. Об этом на оперативном совещании в администрации сообщил и.о председателя комитета городского хозяйства Игорь Билич.

В Калининграде насчитывается 2266 многоквартирных домов с центральным отоплением, все они получили паспорта готовности. Управляющие организации произвели подключение многоквартирных домов к отоплению.

Также все 190 учреждений социальной сферы также получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период.