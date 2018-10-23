2018-10-23T15:51:49+03:00
Происшествия

На автодороге Калининград-Балтийск грузовик врезался в «Мерседес»: трое пострадавших

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Зеленоградском районе в ДТП пострадали три человека. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на автодороге Калининград-Балтийск. Водитель грузовика МАН из-за несоблюдения дистанции врезался в микроавтобус «Мерседес».

В результате столкновения пострадали три пассажира микроавтобуса: 87-летний мужчина, 86-летняя и 39-летняя женщины.

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