На автодороге Калининград-Балтийск грузовик врезался в «Мерседес»: трое пострадавших
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Зеленоградском районе в ДТП пострадали три человека. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на автодороге Калининград-Балтийск. Водитель грузовика МАН из-за несоблюдения дистанции врезался в микроавтобус «Мерседес».
В результате столкновения пострадали три пассажира микроавтобуса: 87-летний мужчина, 86-летняя и 39-летняя женщины.