В Калининграде объявлено штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 15:51 2018-10-23T15:52:22+03:00

Ветер ослабнет только к четвергу

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В ближайшие дни на территории Калининградской области прогнозируется плохая погода. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, объявлено штормовое предупреждение.

По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с вечера сегодняшнего дня, 22 октября, в течение суток в Калининградской области прогнозируется усиление западного, юго-западного ветра до 6-11 м/с, ночью в порывах – до 12-15 м/с, утром 24 октября в порывах – до 15-20 м/с.

К вечеру 24 октября и в ночь на 25 октября прогнозируется дальнейшее усиление ветра в порывах до 20-25 м/с.

Также в течение среды 24 октября возможно выпадение сильного дождя.

Ожидается, что сила ветра ослабнет к 25 октября до 6-11 м/с, в порывах – до 12-17 м/с.