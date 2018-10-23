2018-10-23T16:38:45+03:00
Происшествия

Юный калининградец украл из квартиры приятеля полмиллиона рублей

Деньги преступник потратил на приобретение дорогостоящей электроники
Игорь ОРЕХОВ
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В Калининграде 16-летний житель Ленинградского района заглянул как-то в гости к своему приятелю, которого уехавшие на несколько дней родители оставили дома за хозяина. Юноши приятно провели время, но гость сделал это еще и с материальной выгодой для себя. Ибо перед уходом прихватил 510 тысяч рублей наличными, которые заприметил по ходу пребывания в жилище.

Когда о пропаже денег стало известно, обокраденная семья поспешила в полицию. Оперативники угрозыска хорошенько расспросили младшего из потерпевших, после чего нанесли визит его другу – теперь наверняка уже бывшему. Оказалось, от даром времени не терял, успев потратить добычу на приобретение телевизора, игровой приставки и макбука.

За кражу тинейджеру светит пять лет лишения свободы. Причем с учетом предыдущей судимости рассчитывать на снисхождение суда особо не приходится.

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