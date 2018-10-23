Калининградской ассоциации по поиску пропавших людей подарили щенка

СЕГОДНЯ 16:44 2018-10-23T16:45:36+03:00

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Калининградской региональной ассоциации по поиску пропавших людей «Твори добро» подарили собаку. Полуторамесячного щенка немецкой овчарки президенту ассоциации вручил председатель горсовета Калининграда Андрей Кропоткин. Щенок по кличек Стен - породистый, от первоклассных родителей, которые проходят специальную службу в регионе.

- Очень много поисков заканчивалось неблагополучно хотя бы, потому что не было собаки, - говорит руководитель организации «Твори добро» Анжелика Васильева. – А работы много. С 1 августа этого года у нас было 56 поисковых мероприятий. Ищем и пожилых людей и детей. Теперь, с собакой, надеемся на положительные результаты поисков.

Васильева рассказала, как осенью этого года организация занималась поиском 81-летнего мужчины, который ушел в лес.

- К нам обратились на третьи сутки. Только на шестой день нам дали кинолога и собаку. Мы искали пенсионера тремя группами: дневной, вечерней и ночной. Работали и в дождь, и в шторм. Увы, без результата. Если бы с первого дня с нами работала собака, результат мог бы быть другим, - говорит Анжелика Васильева. - Именно тогда мы решили, что нужно заводить собаку.

Щенок, которого подарили поисковой группе, еще мал. Совсем скоро его начнут обучать командам и профессиональным навыкам. Заниматься с овчаркой будут кинологи.