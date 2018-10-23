Калининградской ассоциации по поиску пропавших людей подарили щенка
Калининградской региональной ассоциации по поиску пропавших людей «Твори добро» подарили собаку. Полуторамесячного щенка немецкой овчарки президенту ассоциации вручил председатель горсовета Калининграда Андрей Кропоткин. Щенок по кличек Стен - породистый, от первоклассных родителей, которые проходят специальную службу в регионе.
- Очень много поисков заканчивалось неблагополучно хотя бы, потому что не было собаки, - говорит руководитель организации «Твори добро» Анжелика Васильева. – А работы много. С 1 августа этого года у нас было 56 поисковых мероприятий. Ищем и пожилых людей и детей. Теперь, с собакой, надеемся на положительные результаты поисков.
Васильева рассказала, как осенью этого года организация занималась поиском 81-летнего мужчины, который ушел в лес.
- К нам обратились на третьи сутки. Только на шестой день нам дали кинолога и собаку. Мы искали пенсионера тремя группами: дневной, вечерней и ночной. Работали и в дождь, и в шторм. Увы, без результата. Если бы с первого дня с нами работала собака, результат мог бы быть другим, - говорит Анжелика Васильева. - Именно тогда мы решили, что нужно заводить собаку.
Щенок, которого подарили поисковой группе, еще мал. Совсем скоро его начнут обучать командам и профессиональным навыкам. Заниматься с овчаркой будут кинологи.