Мэр Советска отчитался о выловленном из озера дереве

СЕГОДНЯ 16:44 2018-10-23T16:45:05+03:00

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Во вторник 23 октября мэр Советска Николай Воищев отчитался на своей персональной странице в фейсбуке об одной из важнейших спецопераций коммунальщиков в его городе. По словам главы города, горожане не раз жаловались ему на упавшее в озеро дерево, поэтому настал день, чтобы избавиться от этой проблемы.

- Решена проблема с очисткой шлюза на городском озере, - написал Воищев. - Работниками предприятия по благоустройству с помощью экскаватора очищено дно водоема от упавшего дерева и скопившейся в этом месте растительности. Не так много времени ушло на выполнение этих работ. Зато сделано большое дело. Теперь эта часть водоема не будет предметом критики в адрес городских служб, занимающихся наведением чистоты и порядка в Советске. Но, должен заметить, мы сами должны помнить, что чисто там, где не мусорят!