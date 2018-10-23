2018-10-23T16:52:54+03:00
Общество

Отопительный сезон в Балтийске начнется 25 октября

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Тепло в квартиры жителей Балтийского муниципального района поступит в четверг, 25 октября. Об этом сообащет администрация муниципалитета.

- Ответственные за подачу теплоэнергии – МУП «Тепловые сети» и «33 СРЗ» уже получили паспорта готовности и полностью готовы к началу отопительного сезона. Сейчас ведется процесс передачи котельной 33 Судоремонтного завода в аренду районной администрации. В социальных учреждениях и многоквартирных домах успешно пройдены гидравлические испытания, завершена промывка сетей, произведено заполнение труб химически очищенной водой, - сообщили в администрации, добавив, что в случае проблем с отоплением жильцам необходимо обращаться в свою управляющую компанию.

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