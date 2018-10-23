Назначен новый гендиректор «Янтарьэнерго»
Изменить размер текста:
Совет директоров АО «Янтарьэнерго» избрал нового генерального директора компании. Им стал Кирилл Юткин, ранее занимавший пост руководителя областной службы по государственному регулированию цен и тарифов в Калининградской области.
Решение о назначении было принято 23 октября. Это пост Юткин будет занимать до 22 октября 2021 года.
- Кирилл Александрович имеет богатый опыт работы в энергетике и уже знаком с работой крупнейшей сетевой организации региона. До перехода в региональное правительство Кирилл Юткин работал заместителем генерального директора «Янтарьэнерго», - сообщает пресс-служба электросетевой компании.