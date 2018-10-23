Медведеву рассказали о планах создания в Калининграде хаба для лоукостеров

СЕГОДНЯ 17:15 2018-10-23T17:17:30+03:00

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В ходе визита в Калининград глава правительства РФ Дмитрий Медведев осмотрел здание аэропорта «Храброво» и ознакомился с планами его дальнейшего развития, сообщает «ТАСС».

Как рассказали премьеру, в планах развития аэропорта - расширение маршрутной сети и увеличение частоты полетов, а также развитие прилегающей инфраструктуры, например, нового грузового терминала на 5 тысяч «квадратов».

По данным «ТАСС», руководители аэропорта рассказали Медведеву о планах по созданию в Калининграде хаба между Россией и Европой для авиакомпаний-лоукостеров. Планируется, что в проекте будет участвовать авиакомпания «Победа», которая отправит в среду первый рейс в Рим. Аэропорт Храброво также рассчитывает, что отсюда будут осуществляться и рейсы в Париж, а в следующем году откроются шесть направлений.

Руководство аэропорта также не исключает, что в дальнейшем Калининград может стать не только авиахабом, но и точкой, откуда люди начинают путешествие на автомобилях или по морю.