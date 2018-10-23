В поселке Ушаково ввели в эксплуатацию цифровой ветропарк на 5 МВт

СЕГОДНЯ 17:48 2018-10-23T17:50:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Ушаков под Калининградом ввели в эксплуатацию ветропарк. Как сообащет пресс-служба регионального правительства, ветропарк состоит из трех ветроустановок башенного типа с лопастями вертикального вращения модели Enercon E70 общей мощностью более 5 мегаватт, что позволит улучшить энергоснабжение потребителей Мамоновского, Багратионовского, Гурьевского городских округов и части Калининграда.

Планируется, что ветропарк будет работать круглый год, даже при самом слабом ветре.

Минимальная скорость ветра, при которой начинается выработка энергии, составляет 2,3 м/с, максимальная – не выше 28 м/с.