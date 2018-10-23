Власти Балтийска закупят 13-метровую новогоднюю елку в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 18:07 2018-10-23T18:07:43+03:00

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Балтийск начал готовиться к Новому году. Во вторник пресс-служба администрации города сообщила, что мэр Сергей Мельников поручил «достойно организовать проведение праздника».

- К Новому году планируется закупить в Санкт-Петербурге искусственную 13-ти метровую ель, - заявили в пресс-службе, - которая будет расположена в центре города на площади около ТЦ «Большая семья» (Поле чудес). Там же будет установлена сцена, на которой в новогоднюю ночь и пройдут все праздничные мероприятия. Сейчас рассматривается возможность проведения в предпраздничные дни Новогодней ярмарки.

Власти уже пообещали, что «в преддверии праздника Балтийск засверкает по-новому», так как в городе планируется украсить около 40 деревьев светодиодными гирляндами, и установить в центре праздничные баннеры.

Как еще украсить город, чиновники пока не придумали, но этот вопрос еще будет рассматриваться на ближайших совещаниях.