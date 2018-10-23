2018-10-23T18:46:53+03:00
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В Калининграде презентуют книгу, посвященную Кристионасу Донелайтису

Мероприятие пройдет в историко-художественном музее
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Калининградский областной историко-художественный музей
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В Калининграде презентуют книгу, повествующую о жизни и творчестве классика литовской литературы Кристионаса Донелайтиса. Представят издание в историко-художественном музее в четверг, 25 октября, в рамках Дней литературы в Калининградской области.

Иллюстрации для издания были созданы художником Еленой Ананьиной. В Кинге Марии Бережной «Волшебная мелодия Кристионаса Донелайтиса» - сказки.

«Краеведческие сказки – новый опыт. В них автор использовал знания исторического, природно-географического, литературоведческого и лингвистического характера об особенностях конкретного региона», - говорят в музее.

Напомним, музей Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды стал площадкой для международных культурных инициатив – выставок, литературных фестивалей и фольклорных праздников.

Ознакомиться с книгой «Волшебная мелодия Кристионаса Донелайтиса» можно в библиотеках Калининграда и области.

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