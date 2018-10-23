В Калининграде презентуют книгу, посвященную Кристионасу Донелайтису

СЕГОДНЯ 18:46 2018-10-23T18:46:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде презентуют книгу, повествующую о жизни и творчестве классика литовской литературы Кристионаса Донелайтиса. Представят издание в историко-художественном музее в четверг, 25 октября, в рамках Дней литературы в Калининградской области.

Иллюстрации для издания были созданы художником Еленой Ананьиной. В Кинге Марии Бережной «Волшебная мелодия Кристионаса Донелайтиса» - сказки.

«Краеведческие сказки – новый опыт. В них автор использовал знания исторического, природно-географического, литературоведческого и лингвистического характера об особенностях конкретного региона», - говорят в музее.

Напомним, музей Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды стал площадкой для международных культурных инициатив – выставок, литературных фестивалей и фольклорных праздников.

Ознакомиться с книгой «Волшебная мелодия Кристионаса Донелайтиса» можно в библиотеках Калининграда и области.