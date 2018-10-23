В Калининграде снесли стелу памятника морякам-балтийцам

23 Окт. 22:06 2018-10-23T22:08:34+03:00

Сегодня на месте стелы остается только нижний ее ярус Фото: Иван МАРКОВ

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Во вторник 23 октября в Калининграде демонтировали стелу памятника морякам-балтийцам. Как сообщил «Комсомолке» гендиректор фирмы-подрядчика «Строй Демонтаж» Анатолий Волков, стелу удалось обрушить только во второй половине дня.

- Мы изначально не планировали ее ронять, - говорит Волков, - собирались разобрать ее прямо на месте. Однако конструкция оказалась не цельной, а составной. К тому же, арматура так сильно прогнила, что конструкцию мог уронить даже порыв ветра.

В итоге, во вторник утром стелу зацепили тросом за экскаватор, после чего рабочие продолжили сбивать бетон у основания конструкции. Через несколько часов получилось уронить ее в сторону, противоположную от катера.

Напомним, памятный знак морякам-балтийцам был спроектирован скульптором В.В. Моргуновым и установлен на Московском проспекте в 1978 году. Сегодня он является объектом культурного наследия местного значения. Последний ремонт тут проводился осенью 2014 года.