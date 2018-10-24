В Калининграде отменили штормовое предупреждение о повышении уровня воды в Преголе

СЕГОДНЯ 09:44 2018-10-24T09:48:45+03:00

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Предупреждение о повышении уровня воды в устье реки Преголя в Калининграде не подтвердилось. Пресс-служба регионального Управления МЧС России в связи с этим спешит сообщить об отмене штормового предупреждения о повышении уровня воды в Преголе.

Сообщается, что максимальный уровень плюс 99 см отмечался в 14:00 23 октября, во вторник. Уже в 17:00 того же дня уровень воды составил плюс 59 см.

До конца дня ожидается уровень воды плюс 60 – плюс 80 см.

Отметим, опасной отметкой считается «плюс 155 см».

При этом погода в Калининграде остается плохой. Сегодня, в среду, 24 октября, в течение дня ожидается усиление северо-западного ветра до 25 м/с.