В Калининграде отменили штормовое предупреждение о повышении уровня воды в Преголе
Предупреждение о повышении уровня воды в устье реки Преголя в Калининграде не подтвердилось. Пресс-служба регионального Управления МЧС России в связи с этим спешит сообщить об отмене штормового предупреждения о повышении уровня воды в Преголе.
Сообщается, что максимальный уровень плюс 99 см отмечался в 14:00 23 октября, во вторник. Уже в 17:00 того же дня уровень воды составил плюс 59 см.
До конца дня ожидается уровень воды плюс 60 – плюс 80 см.
Отметим, опасной отметкой считается «плюс 155 см».
При этом погода в Калининграде остается плохой. Сегодня, в среду, 24 октября, в течение дня ожидается усиление северо-западного ветра до 25 м/с.