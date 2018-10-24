Морской терминал по регазификации СПГ в регионе достроят в феврале 2019 года

СЕГОДНЯ 10:18 2018-10-24T10:19:42+03:00

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Ввод морского терминала по регазификации сжиженного природного газа в Калининградской области запланирован на февраль 2019 года. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе визита в регион, сообщает пресс-служба областного правительства. Морской терминал будет резервным источников, который обеспечит регион энергоснабжением при любых сценариях, сейчас на объекте заканчиваются строительные работы и наладка необходимого оборудования.

- Все эти направления реализуются в целях надежного энергообеспечения населения Калининградской области и новых потребителей, которые сегодня активно работают в рамках программы социально-экономического развития региона, - отметил Александр Новак. - Основной источник газоснабжения в области – трубопроводный природный газ, который проходит через Литву. По нему «Газпром» осуществляет реконструкцию и модернизацию, что даст возможность увеличить объемы поставок топлива в регион.