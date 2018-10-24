Калининградская область получит 33 млн рублей на переобучение предпенсионеров

СЕГОДНЯ 10:30 2018-10-24T10:30:44+03:00

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Федеральное правительство поддержит работников, которым осталось до пенсии несколько лет. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе визита в Калининград.

- Власти окажут поддержку регионам в решении этого вопроса. Принято решение в 2019 году выделить Калининградской области 33 миллиона рублей из федерального бюджетана организацию профессионального переобучения и переподготовки граждан предпенсионного возраста, - сказал Максим Топилин.

Он отметил, что к началу 2019 года необходимо выстроить электронное взаимодействие между Пенсионным фондом и Центром занятости для более эффективной работы с предпенсионерами