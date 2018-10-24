В микрорайоне Сельма в Калининграде построили новый газопровод

СЕГОДНЯ 10:38 2018-10-24T10:38:44+03:00

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В микрорайоне Сельма в Калининграде ввели в эксплуатацию новый газопровод высокого давления от ул. Согласия до Большой Окружной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Новый газопровод протяженностью более 1700 метров должен обеспечить стабильную подачу газа потребителям активно развивающегося микрорайона, отметил председатель комитета архитектуры и строительства горадминистрации Артур Крупин.

- Сейчас в микрорайоне осуществляются мероприятия по строительству объектов жилищного и социального назначения. В том числе мероприятия, направленные на решение вопросов участников долевого строительства, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. Запланировано строительство школы по ул. Рассветной на 1725 мест с отдельно стоящей газовой котельной. Планируется строительство амбулаторно-поликлинического учреждения по улице Согласия, - сказал он.

На строительство газопровода было выделено более 18 млн рублей.