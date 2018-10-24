В аэропорту «Храброво» из-за шторма не могут приземляться самолеты
В расписании полетов произошли изменения
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградском аэропорту «Храброво» из-за сильного ветра произошли изменения в расписании полетов.
Как сообщает пресс-служба аэропорта, сегодня, 24 октября, из-за порывов сильного бокового ветра на взлетно-посадочной полосе воздушные суда не могут совершить посадку.
Из-за этого прибытие и вылет рейсов задерживается.
В аэропорту отметили при этом, что отмена рейсов SU/FV 6125/6126, UT 389/390, SU/FV 6127/6128 из/в Москвы (Внуково) не связанна с метеоусловиями «Храброво».
Напомним, по метеопрогнозу порывы ветра до 26 м/с будут сохраняться в течение дня.