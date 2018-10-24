В Калининграде на 11-ти улицах отключили электричество

СЕГОДНЯ 10:47 2018-10-24T10:49:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде до вечера не будет электричества в ряде домов на 11-ти улицах. Об этом сообащет пресс-служба мэрии.

До 18 часов света не будет на ул. Аллея Смелых 137- 145, 156-184, ул. Клинская 21-29, ул. Луганская 4-8,68 а, б, 66-82, 11-65, ул. Ангарская 6-34, 3-23, ул. Клинская 18-32, 17-27, ул. Эпроновская 2-6, 7-21 (Центр мануальной терапии), 9б, ул. Багратиона 24-64, ул. Краснооктяборьская 6-12, ул. Новый Вал 29-33, 32, пер. Малый 29, ул. Казанская 28.

До 15 часов холодной воды не будет на ул. Чаадава 13-13а (теплопункт), 15-15а, 19-33, 37-39; с 09.30 до 17.00 – на ул. Саратовской 1-15, 2-18, ул. Художественной 1-7, 2-12, ул. Бассейной 35-43, 42.