Молодая калининградка напоила и обокрала пенсионера

СЕГОДНЯ 10:54 2018-10-24T10:55:50+03:00

Подменив кредитку, женщина в несколько приемов сняла с нее все сбережения хозяина

Изменить размер текста: A A

Поначалу 62-летний калининградец не очень-то обращал внимания на постоянно приходящие «эсэмэски» с сообщениями о списании с банковского счета определенных сумм. На горожанине висел автокредит, и до поры мужчина думал, что деньги просто списываются «автоматом». Но когда в неизвестность ухнули все сбережения, решил проверить баланс. И выяснил, что его кредитка на самом деле не его!

Полицейские, к которым пенсионер обратился за помощью, выяснили, в чем дело. Оказалось, что в сентябре будущий потерпевший был в гостях у 28-летней калининградки. Как водится, пара выпивала – причем хозяйка усиленно подливала гостью. И в процессе приятного времяпрепровождения сумела сначала выведать ПИН-код кредитной карты, а затем и подменить ее на чужую. Дальнейшее было уже делом техники.

Хитроумной воровке грозит срок - до шести лет за решеткой. Ну а обворованному мужчине, вероятно – пеня за просроченный платеж по автокредиту.