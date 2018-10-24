2018-10-24T11:11:03+03:00
Общество

В Калининграде бродячие собаки повредили машину, пытаясь достать кошку

Виктор Сергеев
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде бродячие собаки повредили автомобиль, пытаясь достать кошку. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Инцидент произошел на улице Шевцовой. По мнению владельца «Понтиака», под автомобилем пряталась кошка. Бродячие собаки,пытаясь добраться до нее, оторвали подкрыльник и сломали бампер.

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