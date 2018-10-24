В Калининграде бродячие собаки повредили машину, пытаясь достать кошку
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:
В Калининграде бродячие собаки повредили автомобиль, пытаясь достать кошку. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Инцидент произошел на улице Шевцовой. По мнению владельца «Понтиака», под автомобилем пряталась кошка. Бродячие собаки,пытаясь добраться до нее, оторвали подкрыльник и сломали бампер.