Калининградская «Балтика» в среду сыграет с одним из старейших клубов России

СЕГОДНЯ 11:23 2018-10-24T11:24:29+03:00

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В среду, 24 октября, калининградская «Балтика» в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги сыграет в гостях с хабаровским СКА. Начало игры в 11 часов по калининградскому времени.

Хабаровский СКА – один из старейших в России клубов, основанный в 1930 году. В прошлом сезоне армейцы впервые в своей истории приняли участие в турнире Российской премьер-лиги. Однако выступили неудачно и спустя год вернулись в ФНЛ.

В текущем первенстве дальневосточники занимают место в середине турнирной таблицы, хотя перед началом сезона специалисты причисляли СКА к группе фаворитов лиги, как, впрочем, и нашу команду.

В общей сложности с 1956 года в рамках первенства страны и Кубка ФНЛ соперники провели друг с другом 29 игр. 7 побед у «Балтики», 13 у дальневосточников и 9 игр завершились вничью.