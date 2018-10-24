2018-10-24T11:31:58+03:00
Общество

В Калининграде уничтожат партию контрафактных брелоков для ключей

Поддельные аксессуары были задержаны в Балтийске
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Таможня Калининградской области
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В порту Балтийска при проведении таможенного контроля морского контейнера обнаружили партию брелоков для ключей с логотипами «Mercedes-Benz», «Honda», «Volksvagen». Как сообщает пресс-служба областной таможни, 684 аксессуара оказались контрафактом. Правообладатели официально заявили, что использование товарных знаков и ввоз товара из Китая осуществляется без их согласия.

Решениями Калининградского Арбитражного суда 684 брелока из Китая подлежат уничтожению, а компании-получателю вынесены предупреждения.

Отметим, за 9 месяцев 2018 года должностными лицами Калининградской областной таможни задержано 17 267 единиц контрафактной продукции.

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