Алиханов попросил Медведева помощь в реконструкции здания янтарной мануфактуры
Губернатор Антон Алиханов попросил главу правительства РФ Дмитрия Медведева оказать поддержку в восстановлении исторического здания янтарной мануфактуры. Об этом губернатор сказал на встрече с Медведевым, которая прошла в Светлогорске, сообщает пресс-служба регионального правительства.
- Большим проектом нашим является музейный центр города внутри Калининграда. Хотел бы обратиться с просьбой о поддержке восстановления так называемой янтарной мануфактуры, где мы хотели бы разместить часть Музея Мирового океана, раздел с историческим морским подводным наследием, и вторую часть Музея янтаря. Мы сегодня успели продемонстрировать вам богатство того, что мы можем создавать из этого замечательного прибалтийского камня, – сказал Антон Алиханов.
По словам Медведева, подобные инициативы нужно поддерживать.
Напомним, планируется, что обновленная мануфактура должна стать частью культурно-туристического маршрута центральной части города Калининграда «Музейный квартал», который по словам главы региона, «вдохновлён лучшими городами Европы».