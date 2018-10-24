Алиханов попросил Медведева помощь в реконструкции здания янтарной мануфактуры

СЕГОДНЯ 11:36 2018-10-24T11:37:07+03:00

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Губернатор Антон Алиханов попросил главу правительства РФ Дмитрия Медведева оказать поддержку в восстановлении исторического здания янтарной мануфактуры. Об этом губернатор сказал на встрече с Медведевым, которая прошла в Светлогорске, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Большим проектом нашим является музейный центр города внутри Калининграда. Хотел бы обратиться с просьбой о поддержке восстановления так называемой янтарной мануфактуры, где мы хотели бы разместить часть Музея Мирового океана, раздел с историческим морским подводным наследием, и вторую часть Музея янтаря. Мы сегодня успели продемонстрировать вам богатство того, что мы можем создавать из этого замечательного прибалтийского камня, – сказал Антон Алиханов.

По словам Медведева, подобные инициативы нужно поддерживать.

Напомним, планируется, что обновленная мануфактура должна стать частью культурно-туристического маршрута центральной части города Калининграда «Музейный квартал», который по словам главы региона, «вдохновлён лучшими городами Европы».