Калининградец обманул женщину и обворовал гараж

СЕГОДНЯ 11:39 2018-10-24T11:40:46+03:00

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Судя по всему, 26-летний житель Калининграда предпочитал действовать по принципу «кради все, что плохо лежит».

Посчитав, что 39 тысяч рублей на банковском счете 50-летней горожанки для нее представляются излишней роскошью, молодчик при помощи мобильного телефона женщины себе все деньги, немедленно их потратив на собственные нужды.

Ну а в случае с одним из гаражных обществ, так вообще обошлось без высоких технологий: ворюга разобрал часть крыши бокса, влез внутрь и завладел генератором и электроинструментами на общую сумму 32 тысячи рублей.

Наградой «всеядному» преступнику обещают стать шесть лет лишения свободы, положенные по нормам действующего Уголовного кодекса РФ.